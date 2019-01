Tedenska napoved - rekreacija od 29. 1. do 4. 2.

IZBRANI DOGODKI

Sejem Natour Alpe Adria 2019

"Skočite v naravo" je slogan slovenskega osrednjega turističnega sejma, ki bo ob koncu meseca že tridesetič odprl vrata na Gospodarskem razstavišču. Rekreativcem, popotnikom, alpinistom, adrenalincem in ostalim ljubiteljem sonca, vode, zraka in svobode gibanja se bo od srede, 30. januarja, do sobote, 2. februarja, predstavilo več kot 330 turističnih ponudnikov iz petnajstih držav, za spremljavo pa bo skrbel pester spremljevalni program z okroglimi mizami, predstavitvami, potopisi, konferencami in posveti. Informacije: www.natour-alpeadria.si

Dan teka na smučeh za Ljubljančane

Vse, ki vas zanimata tek in pohodništvo na smučeh in bi radi spoznali začetne korake ali izpopolnili svoje znanje, ste vabljeni na tečaj, ki bo v soboto, 2. februarja, potekal v Ratečah. Enodnevni tečaj je namenjen tako popolnim začetnikom, ki bi radi spoznali šport, kot tudi tistim, ki želijo svoje znanje izpopolniti. Na tečaju se bomo seznanili z opremo ter osnovami klasične in drsalne tehnike teka na smučeh. Tečaj je brezplačen. Informacije: www.ppslo.com

KOLEDAR

TOREK, 29. januarja

SREDA, 30. januarja

LJUBLJANA - Sejem Natour Alpe Adria 2019; sejem. Informacije: www.natour-alpeadria.si

LJUBLJANA - Slap Lucifer; planinstvo - ledno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

ČETRTEK, 31. januarja

BLED - Svetovni pokal in 8. pokal Bleda v zimskem plavanju; plavanje. Informacije: www.bled.si/si/dogodki/2019/01/1355-Svetovni-pokal-v-zimskem-plavanju

DOMŽALE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.ak-domzale.si

PETEK, 1. februarja

SOBOTA, 2. februarja

LJUBLJANA - Konjiška gora (1012 m); pohodništvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Tek.si tečaji teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.tek.si

LJUBLJANA - Obzova (Hrv, 568 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Stelkopf, Himersberg (Avt; 2851 m, 2670 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Peitlernock (Avt, 2244 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRŽIČ - Turnir v hokeju na ledu; hokej na ledu. Informacije: www.lompodstorzicem.si/

CELJE - Po obronkih Celja in Občni zbor društva; pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

KAMNIK - Preska - Jeterbenk - Slavkov dom; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KRANJ - Rožca, Klek (1587 m, 1753 m); turno smučanje. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJ - Rožca, Klek (1587 m, 1753 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

LOGATEC - Tek po hotenjskih smučinah; tek na smučeh. Informacije: www.hotedrsica.si

LOGATEC - Smučanje po starem; alpsko smučanje. Informacije: www.logatec.si

MISLINJA - Pohod k izviru Pake; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MORAVSKE TOPLICE - Blažev pohod; pohodništvo.

POKLJUKA - Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič; tek na smučeh. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

RUŠE - Pokal SLOvenSKI maratoni 2019: Maraton Osankarica; tek na smučeh. Informacije: www.slovenskimaraton.com

STAHOVICA - 10. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si

VIPAVA - 16. pohod Z Vertovcem v rojstni kraj slovenske himne; pohodništvo. Informacije: http://izvirna-vipavska.si/sl/tradicionalni-pohod-z-vertovcem-v-rojstni-kraj-slovenske-himne-0

RATEČE - Dan teka na smučeh za Ljubljančane; tek na smučeh. Informacije: www.ppslo.com

KRVAVEC - Intersport test smuči; alpsko smučanje. Informacije: Intersport ISI Intersport ISI, informacije@intersport.si

NEDELJA, 3. februarja

LJUBLJANA - Jalovec (2645 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Zirbitzkogel (Avt, 2396 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Pohod ob Muri; pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/obvestila/pohod-ob-muri.html

TRŽIČ - Ojstrnik (2050 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

TRŽIČ - Pokal Slovenije v rekreativnem sankanju: Binčev memorial; sankanje - naravne proge. Informacije: Boštjan Nemec, 051 677 304, sd.podljubelj@gmail.com; www.sankanje.com

BOHINJSKA BELA - 23. pohod in turni smuk z Galetovca (1259 m); turno smučanje. Informacije: www.bled.si/si/dogodki/2019/02/03/1938-23-Tradicionalni-pohod-in-turni-smuk-na-Galetovec

BOHINJSKA BELA - 23. pohod in turni smuk z Galetovca (1259 m); planinstvo. Informacije: www.bled.si/si/dogodki/2019/02/03/1938-23-Tradicionalni-pohod-in-turni-smuk-na-Galetovec

BOHINJSKA BELA - 23. pohod in turni smuk z Galetovca (1259 m); sankanje - naravne proge. Informacije: www.bled.si/si/dogodki/2019/02/03/1938-23-Tradicionalni-pohod-in-turni-smuk-na-Galetovec

KANAL - 9. zimski pohod na Čičer (726 m); pohodništvo. Informacije: www.tic-kanal.si/koledar/2019-02-03/2019011707072006/Pohod-na-Čičer/

MARIBOR - Izlet s krpljami; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

POSTOJNA - V Dolino na kafe; turno kolesarstvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

PRESERJE - Veliki Javornik (1268 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEVNICA - 4. tek za Sevniški pokal 2018/19; tek. Informacije: http://tekaskipokali.horuk.com

SEŽANA - Rzenik (1833 m); planinstvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SEŽANA - KRASni trening za Mali kraški maraton; tek. Informacije: www.kraskimaraton.si

TOLMIN - Dobrač (2166 m); planinstvo. Informacije: www.pdtolmin.si

VELENJE - 31. zimski pohod na Ramšakov vrh (970 m); pohodništvo. Informacije: Nada Štravs, 031 239 693, kumer.tomaz@gmail.com; http://pd-vg.velenje.si

GRAD - Kranjska zimska tekaška liga 2018/19: Krvavec; tek. Informacije: http://divji-zajci.si/aktivnosti/kztl/

NOVA VAS NA BLOKAH - Tečaj teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.drustvo-sovica.si

PONEDELJEK, 4. februarja

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno puško; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno pištolo; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

MARIBOR - Turnir; kegljanje na ledu. Informacije: www.mopa.si

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zs-trbovlje.si

