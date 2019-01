Objavljen razpis za direktorja uprave za jedrsko varnost

Ljubljana, 28. januarja - Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni natečaj za položaj direktorja Uprave RS za jedrsko varnost. To zdaj vodi Andrej Stritar, ki se mu bo mandat iztekel z začetkom maja, uradniški svet pa prijave za položaj zbira do 7. februarja. Izbrani kandidat bo na položaj imenovan za pet let.