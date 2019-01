V Slovenskih Konjicah se začenja 11. festival Sprehodi pod morjem

Slovenske Konjice, 31. januarja - Z današnjimi filmskimi projekcijami za šolarje in upokojence se v Slovenskih Konjicah začenja tradicionalni 11. mednarodni festival podvodnega filma in fotografije Sprehodi pod morjem. Dogodek bo tudi letos gostil nekaj izjemnih znanstvenikov, podvodnih fotografov, filmarjev in mladih umetnikov z različnih koncev sveta.