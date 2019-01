Zemeljski plaz v Peruju zasul hotel, najmanj 15 mrtvih

Lima, 28. januarja - Na jugovzhodu Peruja je zemeljski plaz zasul hotel, v katerem je potekalo poročno slavje. Pri tem je umrlo najmanj 15 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Gasilci, policija in prebivalci so ponoči reševali ljudi, ki so še vedno ujeti pod ruševinami, blatom in kamenjem.