Preminil je Justin Stanovnik, soustanovitelj Nove Slovenske zaveze

Ljubljana, 27. januarja - V 91. letu starosti je umrl eden od ustanoviteljev Nove Slovenske zaveze in dolgoletni urednik revije Zaveza Justin Stanovnik, so danes sporočili iz Nove Slovenske zaveze. Bil je globok mislec slovenske in evropske zgodovine ter kulture s posebnim pogledom na "krizo slovenstva po boljševiški revoluciji", kot je zapisal v podnaslov revije Zaveza.