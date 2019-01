Velenje, 27. januarja - Slovenski nogometni prvoligaš Rudar iz Velenja in branilec David Kašnik sta sklenila novo pogodbo, s katero bo 32-letni Korošec na stadionu Ob jezeru ostal do konca sezone 2020/21. Kašnik je član Rudarja že šest let, v vseh tekmovanjih je zbral 124 nastopov.