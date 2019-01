Golden State preko Bostona do desete zaporedne zmage

Boston, 27. januarja - Kevin Durant je bil prvi strelec večera s 33 točkami, branilci naslova prvaka v severnoameriški košarkarski ligi NBA Golden State Warriors pa so na gostovanju pri Boston Celtics zmagali s 115:111 in prišli do desete zaporedne zmage. Stephen Curry je k zmagi na derbiju velikanov vzhodne konference dodal 24 točk, Klay Thompson pa 21.