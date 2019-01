Pisatelji opozarjajo na globlje probleme v slovenski kulturi

Ljubljana, 27. januarja - Na očitke o mobingu in zlorabi položaja, ki letijo na ministra za kulturo Dejana Prešička, so se odzvali tudi v Društvu slovenskih pisateljev. Kot pravijo, so problemi na kulturnem ministrstvu globlji. "Kaos, ki smo mu priča ob aktualnem ministru in uradništvu, je rezultat dosedanjega političnega odnosa do kulture," so zapisali.