Ježičanke nadigrale Konjičanke

Ljubljana, 26. januarja - V sobotni tekmi 3. kroga drugega dela državnega prvenstva so košarkarice Ježice premagale Konjice visoko s 96:36 (22:7, 44:19, 66:28). V torek, 29. januarja, bosta na sporedu še tekmi med Akson Ilirijo in Grosupljem ter Triglavom in Domžalam. Celjanke so v že odigrani tekmi premagale Maribor s 77:66.