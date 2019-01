Varnostni svet ZN razpravlja o razmerah v Venezueli

New York, 26. januarja - Varnostni svet Združenih narodov je začel razpravo o razmerah v Venezueli, potem ko se je sredi tedna vodja opozicije Juan Guaido razglasil za začasnega predsednika. ZDA so vse članice ZN pozvale k priznanju Guaida, Rusija pa je ZDA in njene zaveznice obtožila načrtovanja državnega udara proti predsedniku Nicolasu Maduru.