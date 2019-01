V Cerknem spomin na partizanske smučine

Cerkno, 26. januarja - V Cerknem so se danes s tradicionalno prireditvijo Partizanske smučine spomnili prvih partizanskih smučarskih tekem v okupirani Evropi, ki so v okolici Cerknega potekale januarja 1945. Prireditev so poleg tekmovanj obogatili s spremljevalnim programom, slavnostni govornik pa je bil minister za obrambo Karl Erjavec.