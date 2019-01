Pavlovčič zmagal, Tepeš tretji v Planici

Planica, 26. januarja - Slovenski smučarski skakalci so odlično nastopili na prvi domači tekmi celinskega pokala v Planici. Prepričljive zmage se je veselil Bor Pavlovčič, ki je s skokoma 135,5 in 138,5 metra za 8,7 točke premagal Norvežana Andreasa Graneruda Buskuma, Juriju Tepešu pa je do drugega mesta zmanjkalo 0,3 točke.