Krejčikovi in Ramu v Melbournu naslov med mešanimi dvojicami

Melbourne, 26. januarja - Čehinja Barbora Krejčikova in Američan Rajeev Ram sta zmagovalca turnirja mešanih dvojic odprtega teniškega prvenstva Avstralije v Melbournu. Do svoje prve zmage na največjih turnirjih sta prišla s 7:6 (3) in 6:1 proti Avstralcema Astri Sharma in John-Patricku Smithu, ki sta na turnirju nastopila s povabilom organizatorjev.