Ministrstvo vabi strokovnjake k pripravi zakona o vesoljski dejavnosti

Ljubljana, 27. januarja - Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravljajo zakonodajo, ki bo urejala področje vesoljske dejavnosti in v nacionalno zakonodajo vključila določbe mednarodne konvencije o vesolju. K sodelovanju pri pripravi vabijo zainteresirane strokovnjake z znanjem ali izkušnjami na tem področju, so sporočili z ministrstva.