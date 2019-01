Poklukar za Siol: Tihotapljenje migrantov je donosen posel

Ljubljana, 26. januarja - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v intervjuju za Siol opozoril, da migrantske tokove obvladujejo kriminalne združbe in posamezniki. "Zaslužki tihotapcev so tako visoki, da je to postal donosen posel," je pojasnil. Izpostavil je še, da si ne želi živeti v državi, kjer policija ne more ukrepati proti organiziranemu kriminalu.