Prihodnji teden nadaljevanje pogovorov za skupno listo liberalcev

Ljubljana, 27. januarja - Stranke nadaljujejo aktivnosti za majske evropske volitve, nekatere že sestavljajo listo in razkrivajo imena, druge so v postopku evidentiranja kandidatov ali tik pred tem. V drugi polovici tedna se bodo ponovno sestali tudi generalni sekretarji LMŠ, SMC in SAB, ki pripadajo evropskim liberalcem, ter nadaljevali pogovore o morebitni skupni listi.