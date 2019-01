V Kranju neznanec ogovarjal otroke na ulici

Kranj, 26. januarja - Kranjski kriminalisti so v petek obravnavali primera ogovarjanja otrok na javnem kraju, v prvem je neznani moški, star okoli 25 let, otroka nagovarjal, naj se sleče, v drugem pa dva otroka ogovoril, če gresta z njim. Otroci moškega niso upoštevali, dejanja so opisali staršem, ki so o dogodkih obvestili policijo, so pojasnili na PU Kranj.