Kronika v zadnjih 24 urah

Ljubljana, 26. januarja - Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 97 prometnih nesreč, od tega 76 nesreč z lahkimi poškodbami in v preostalih 21 so bile štiri osebe huje in 20 oseb lažje telesno poškodovanih. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 64 kršitev javnega reda in miru ter 83 kaznivih dejanj.