Maruša Černjul zmagala v ZDA

"Fizično sem dobro pripravljena, na treningih pa se večinoma osredotočam na tehniko. Na treningih še nismo testirali, 'kako visoko lahko skočim', zato nisem vedela, kaj lahko pričakujem na tekmi, še posebej, ker sem danes skakala s krajšega zaleta. Tehnično so bili skoki boljši kot lani, vendar je še precej prostora za napredek. Zadovoljna sem predvsem, da sem vse skoke preskočila v prvem poskusu in tehniko izboljševala na vsaki višini. Tudi poskusi na zadnji višini, 1,91 m, so bili dobri. Z začetkom sem zadovoljna in motivirana za naslednja tekmovanja," je pojasnila Černjulova.

Naslednjo tekmo bo imela v soboto, 2. februarja, prav tako v Lincolnu.