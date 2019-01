Delo o prodaji zemljišč v Prekmurju in Apaški dolini (26. 1.)

Ljubljana, 25. januarja - Janez Tomažič v komentarju Zemljo moraš imeti rad piše o odnosu do zemlje in prodaji zemljišč v Prekmurju in Apaški dolini. Zemljo v Prekmurju kupujejo predvsem Madžari, v Apaški dolini in na Goričkem pa Avstrijci. Do teh kmetij namreč lahko pridejo s svojim traktorjem. Komentator se sprašuje, ali nas bodo pokupili.