Na Vrhniki ponovno začeli slikanje po programu Dora

Vrhnika, 26. januarja - V okviru programa za zgodnje odkrivanje raka dojk Dora so ponovno začeli slikanje žensk iz občin Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec in Logatec. Na slikanje v mobilno enoto na novi lokaciji, na parkirišču za Cankarjevim domom Vrhnika, bodo povabili okoli 6000 žensk iz omenjenih občin, starih med 50 in 69 let.