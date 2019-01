V Nemčiji štirje interesenti za frekvence 5G

Bonn, 26. januarja - Za frekvence za peto generacijo mobilne telefonije (5G) v Nemčiji so zainteresirana štiri podjetja. Interes so izrazili telekomunikacijski velikani Deutsche Telekom, Vodafone in Telefonica ter podjetje 1&1-Drillisch, so v petek po izteku roka sporočili iz nemške zvezne agencije za omrežja.