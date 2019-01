Posnetek nasilja nad otrokom nemudoma pritegnil pozornost policistov

Novo mesto, 25. januarja - Na novomeški policijski upravi so potrdili poročanje medijev, da so bili danes obveščeni o posnetku, ki se je pojavil na družbenem omrežju Facebook in na katerem se vidi, kako odrasel moški večkrat fizično napade otroka. Takoj so se odzvali in osumljenca privedli na policijsko postajo. Podrobnosti zaradi zaščite otroka, ne pojasnjujejo.