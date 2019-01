Grški parlament potrdil zgodovinski sporazum o imenu Makedonije, v Evropi ga pozdravljajo

pripravila Vesna Rojko in Blaž Mohorčič

Atene/Skopje/Bruselj/Ljubljana, 25. januarja - Grški parlament je danes ratificiral sporazum o imenu Makedonije, s katerim se bo slednja preimenovala v Severno Makedonijo, državi pa končali več desetletni spor, ki je oviral grško severno sosedo na poti v EU in Nato. Grški premier Aleksis Cipras je dan označil za zgodovinskega, potrditev pa so pozdravili tudi v Skopju in Evropi.