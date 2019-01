Vprašanja Šarcu tudi o javnofinančni politiki, DUTB in delavskih pravicah

Ljubljana, 28. januarja - DZ bo januarsko sejo, ki bo potekala do četrtka, danes kot običajno začel s poslanskimi vprašanji vladni ekipi. Premier Marjan Šarec bo med drugim odgovarjal na vprašanje SMC o javnofinančni politiki države, na vprašanje Levice o neustreznih politikah na področju zaposlovanja delavcev in kršenja delavskih pravic in na vprašanje NSi glede DUTB.