Vzajemna in Adriatic Slovenica s povišanjem premij dopolnilnega zavarovanja

Ljubljana, 25. januarja - Zavarovalnici Vzajemna in Adriatic Slovenica, ki nudita dopolnilno zdravstveno zavarovanje, bosta z marcem povišali zavarovalno premijo na 31,97 oziroma 31,98 evra. Med razlogi za povišanje so izpostavili rast stroškov zdravstvenih storitev zaradi višjih cen zdravstvenih storitev, višjih plač in dodatnih programov za skrajševanje čakalnih dob.