IMF Grčijo poziva k nadaljevanju reform

Washington, 25. januarja - Mednarodni denarni sklad (IMF) je grško vlado pozval k nadaljevanju gospodarskih reform, s katerimi bi ohranila težko prigarano izboljšanje gospodarskih razmer. Krivulji gospodarske rasti in zaposlenosti se sicer obračata navzgor, a so posledice več let trajajoče gospodarske krize še vedno jasno vidne, je opozoril IMF.