Zaradi zaprtja vlade začasno ustavljen promet na newyorškem letališču LaGuardia

New York, 25. januarja - Ameriška Zvezna uprava za zračni promet (FAA) je danes ustavila promet na newyorškem letališču LaGuardia zaradi pomanjkanja kontrolorjev poletov, ki so na "bolniški" zaradi delnega zaprtja zvezne vlade v Washingtonu. LaGuardia gosti predvsem notranje lete po ZDA, vendar tudi mednarodne preko Kanade in Mehike.