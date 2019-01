Max Franz zaradi poškodbe brez nastopa na SP v Areju

Kitzbühel, 25. januarja - Avstrijski alpski smučar Max Franz si je na današnjem smuku za svetovni pokal v avstrijskem Kitzbühlu zlomil kost v desni peti, so sporočili iz avstrijskega smučarskega tabora. Njegova rehabilitacija bo dolga šest do osem tednov, kar pomeni, da ne bo nastopil na bližnjem svetovnem prvenstvu med 5. in 17. februarjem v švedskem Areju.