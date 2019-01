Pri Tadž Mahalu policija s fračami nad opice

New Delhi, 26. januarja - Številne opice, ki švigajo med tisočimi obiskovalci Tadž Mahala v Indiji in grabijo hrano, so postale nadloga, policija pa želi pred njimi zaščititi turiste. Nedavno so tako prejeli frače, s katerimi bodo odganjali prebrisane živali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.