Umrl je eden največjih srbskih režiserjev Dušan Makavejev

Beograd, 25. januarja - V 87. letu starosti je danes zjutraj v Beogradu umrl srbski režiser in scenarist Dušan Makavejev, so po pisanju srbske tiskovne agencije Tanjug sporočili iz Jugoslovanske kinoteke. V 60. in 70. letih je ustvaril več prelomnih filmov, številni spadajo v črni val jugoslovanske kinematografije. Bil je prvi ambasador jugoslovanskega filma po svetu.