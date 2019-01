Ljubljanska borza: Globok padec Telekoma Slovenije

Ljubljana, 25. januarja - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili le za 355.400 evrov poslov, indeks pa je izgubil pol odstotka. Največje poraženke so delnice Telekoma Slovenije, ki so se pocenile za skoraj pet odstotkov. Cenejše kot v četrtek so tudi Krkine delnice, ki so prispevale več kot polovico vsega prometa. Kar nekaj delnicam se tečaj sicer ni spremenil.