Muzej Reina Sofia v novo leto z Westermannovo retrospektivo

Madrid, 28. januarja - Prva razstava v Muzeju Reina Sofia v novem letu bo retrospektiva ameriškega umetnika Horacea Clifforda Westermanna. To bo prva retrospektiva ameriškega umetnika v Španiji. Na ogled bo okoli 130 del, ki jih je Westermann ustvaril med letoma 1954 in 1981, večinoma skulpture, pa tudi litografije, lesorezi, ilustracije in slike.