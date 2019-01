V newyorškem Guggenheimovem muzeju razstava Roberta Mapplethorpa

New York, 27. januarja - V newyorškem Guggenheimovem muzeju je od petka na ogled razstava z naslovom Brezpogojne napetosti - Mapplethorpe zdaj. Dvodelno postavitev so pripravili 30 let po smrti enega najbolj priznanih, pa tudi najbolj kontroverznih ameriških umetnikov poznega 20. stoletja, ki je v Guggenheimovi zbirki dobro zastopan.