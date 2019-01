Švedske reprezentantke v Ga-Paju rešile življenje nemškemu organizatorju

Garmisch-Partenkirchen, 25. januarja - Tri švedske alpske smučarke, ki so danes nastopile na treningu smuka pred svetovnim pokalom konec tedna v nemškem Garmisch-Partenkirchnu, so v četrtek rešile življenje enemu od nemških organizatorjev tekme, je danes poročala agencija SID, nemška izpostava AFP. Švedinje so ohranile mirno kri, ko je delavcu v gondoli zastalo srce, in ga oživljale.