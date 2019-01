Na portoroškem letališču danes skupna vaja preiskovanja požarov

Sečovlje, 26. januarja - Na območju portoroškega letališča bo danes potekala skupna vaja oz. usposabljanje s področja preiskovanja požarov in požigov, ki jo skupaj organizirajo gasilci, policija in Aerodrom Portorož. Namen vaje je utrditi sodelovanje z gasilci ter nadgraditi znanje in praktične izkušnje s področja preiskovanja požarov in požigov, so pojasnili na policiji.