Poročevalka ZN namerava preiskati umor savdskega novinarja

Ženeva, 25. januarja - Posebna poročevalka ZN za človekove pravice Agnes Callamard namerava preiskati umor savdskega novinarja Džamala Hašodžija, ki je bil ubit na savdskemu konzulatu v Istanbilu oktobra lani. To je neodvisna preiskava in ne bo opravljena v okviru Združenih narodov, so pojasnili pri ZN.