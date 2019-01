Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 26. januarja - Pri KUD Apoklipsa je izšla knjiga Uroša Milića Posamičnost in eksistencialna komunikacija. Založba Mladinska knjiga je izdala knjigo Modrost volkov nemške poznavalke volkov Elli H. Radinger in novo knjigo hrvaškega sociologa Bruna Šimleše Resnice in zmote o ljubezni. Pri založbi Miš je izšla knjiga Nataše Konc Lorenzutti Zvezek in brezvezek.