Indie rockerji Vampire Weekend končno z novo glasbo

New York, 27. januarja - Člani ameriške indie rock zasedbe Vampire Weekend so v svet ponesli prvi dve novi pesmi v zadnjih šestih letih. Zadnji album so namreč izdali maja 2013. Skupina, ki se je oblikovala leta 2006 na Univerzi Columbia in se po svetu proslavila kmalu zatem, bo spomladi izdala dolgo pričakovani četrti album Father of the Bride.