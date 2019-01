Ljubljana, 25. januarja - Novinarska konferenca Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) in Generalne policijske uprave (GPU), na kateri bodo predstavili informacije o kriminalistični preiskavi kaznivih dejanj, povezanih z izkoriščanjem in zlorabo prostitucije, bo danes ob 13. uri v novinarskem središču notranjega ministrstva na Litostrojski 54, so sporočili iz GPU. (STA)