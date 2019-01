Učiteljem bi bila lahko nadomeščanja prvič izplačana s februarsko plačo

Ljubljana, 25. januarja - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta pred kratkim dosegla dogovor glede plačevanja nadomeščanj učiteljem. Če bo šolam uspelo pravočasno zagotoviti potrebne podatke, bi lahko nadomeščanja prvič izplačali s februarsko plačo, so za STA povedali na ministrstvu.