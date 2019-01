Naslednja romantična zgodba E. L. James bo Pepelka za 21. stoletje

London, 25. januarja - Avtorica svetovne literarne uspešnice Petdeset odtenkov sive E. L. James je razkrila, da bo njena naslednja knjiga The Mister "zgodba o Pepelki za 21. stoletje". Pripoveduje o "privilegiranemu aristokratskemu mlademu Angležu Maximu Trevelyanu in skrivnostni, nadarjeni in lepi Alessii Demachi", je povedala.