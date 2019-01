Stosurjeva z Zhengovo do naslova v Melbournu

Melbourne, 25. januarja - Lokalna teniška junakinja Samantha Stosur je v paru s Kitajko Zhang Shuai osvojila odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu med ženskimi dvojicami. V finalu je avstralsko - kitajska naveza s 6:3 in 6:4 premagala lanski zmagovalki in drugi nosilki, Madžarko Timeo Babos in Francozinjo Kristino Mladenović. Zmagovalki sta prejeli ček za 470.000 evrov.