Kriza v Venezueli spodbudila rast cen nafte

Singapur, 25. januarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju zvišale in še povečale dobičke, ki so jih ustvarile v četrtek. Po ocenah analitikov je rast cen spodbudila huda politična kriza v Venezueli. Tudi nepričakovano povečanje zalog nafte v ZDA ni ogrozilo rasti cen.