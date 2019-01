Bojevniki še do devete zaporedne zmage

Washington, 25. januarja - Golden State Warriors, branilci naslova prvaka v severnoameriški košarkarski ligi NBA, so prišli do svoje devete zaporedne zmage, kar je njihov najdaljši zmagoviti niz to sezono. Njihova "žrtev" so bili Washington Wizards, ki so v domači dvorani klonili s 118:126. Stephen Curry je k zmagi prispeval 38 točk.