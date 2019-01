"Ura do sodnega dne" še vedno kaže dve minuti do polnoči

Washington, 25. januarja - Skupina jedrskih znanstvenikov in nekdanji guverner Kalifornije Jerry Brown so v četrtek v Washingtonu dramatično razkrili, da simbolična "ura do sodnega dne" še vedno kaže na dve minuti do polnoči. Opolnoči pa bo v tem primeru, kot opozarjajo, konec vsega gorja zaradi jedrske vojne in podnebnih sprememb.