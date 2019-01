Luka Dončič le ni prišel v prvo peterko zahoda za tekmo zvezd lige NBA

New York, 25. januarja - Slovenski košarkarski as Luka Dončić kljub veliki podpori navijačev, ki so ga s svojimi glasovi uvrstili na drugo mesto izbora ekipe zahodne konference za tekmo zvezd lige NBA, ni uspel priti v prvo peterko. Na tekmo all stars, ki bo 17. februarja Charlottu v Severni Karolini se sicer še lahko uvrsti kot rezerva.