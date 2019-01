Delo o projektu drugi tir (25. 1.)

Ljubljana, 24. januarja - Boris Šuligoj v komentarju Širše okno v svet piše o tem, da bi morala biti zelena luč za drugi tir, ki jo je prižgala vlada, nekaj rutinskega. Zaradi majhnosti in vetra, ki so ga povzročili politiki, poslovneži, njihovi nasprotniki in tudi mediji, pa že sam začetek pripravljalnih del pomeni zgodovinski korak za Slovenijo.