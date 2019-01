Primorske novice o investicijskem programu za drugi tir (25. 1.)

Koper, 24. januarja - Katja Gleščič v komentarju Drugi tir in južna Dalmacija piše o tem, kako se Hrvaška odpira Kitajski in vabi kitajske družbe k natečajem za skoraj sanjske projekte prometne infrastrukture, medtem ko pri nas sanjamo o 27 kilometrih tira do koprskega pristanišča.