Newyorške borze končale neenotno

New York, 24. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali mešano, saj med vlagatelji vlada negativno vzdušje zaradi trgovinskih odnosov med Kitajsko in ZDA. K negotovosti je pripomoglo tudi neuspešno glasovanje ameriškega kongresa o končanju zaprtja vlade, poroča francoska tiskovna agencija AFP.